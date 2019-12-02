ABD Ankara Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki ABD vatandaşlarına e-posta göndererek güvenlik uyarısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki ABD vatandaşlarına e-posta üzerinden uyarı gönderdi.

Mesajda "Avrupa genelinde radikal grupların saldırıları yaşanırken Türkiye’ye yönelik saldırı olasılığının da devam ettiği" belirtildi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre mesajda, "terör örgütü üyelerinin özellikle turistik mekanlar, alışveriş merkezleri, havalimanları, gece kulüpleri, restoranlar, ibadethaneler, otogarlar ve batılı turistlerin sık sık tercih ettikleri mekanlara yoğunlaştıkları" ifade edildi.

Büyükelçilik ABD vatandaşlarına kalabalık yerlere giderken dikkatli olmaları, güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, çevrelerine sürekli olarak dikkat etmeleri ve medyadaki haber ve uyarıları takip etmeleri uyarısında bulundu.