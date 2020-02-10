ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.
Açıklamada "NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. #İdlib" ifadesine yer verildi.
Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. #İdlib
— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 10, 2020