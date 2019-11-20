ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına 'zemzem' gözaltısı

Adana'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması sırasında sosyal medyada paylaştıkları video nedeniyle AKP medyasının hedef aldığı konsolosluk çalışanları gözaltına alındı.

Adana'da Cadılar Bayramı kutlamasında paylaştıkları video sosyal medyada yayınlanınca AKP medyası tarafından hedef alınan ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekilen görüntülerde C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyordu.