AB Doğu Akdeniz'de hava ve deniz devriyesi başlatacak

Avrupa Birliği, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak gerekçesiyle Doğu Akdeniz'de hava ve deniz devriyesi başlatacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında Libya'ya silah nakliyatını durdurmak için Doğu Akdeniz'de yeni hava ve deniz devriyesinin devreye sokulması yönünde karar alındı.

Karar Avusturya'nın vetosunu kaldırmasının ardından alındı. Avusturya herhangi bir deniz devriyesinin Avrupa'ya göçmen akışını artırabileceğini ileri sürerek kararı veto etmişti. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yaptığı açıklamada kararı kabul ettiklerini ancak Viyana'nın birkaç hafta içinde devreye girecek deniz misyonunun başlamasıyla Avrupa'ya yönelik göçmen akışının artacağı "kaygıları"sını koruduğunu ifade etti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell daha önce yaptığı açıklamada birlik içinde karar alınamazsa "AB'nin hiçbir önemi ve ağırlığının" kalmayacağını söylemiş ve "Libya'nın kaderinin Türkiye ve Rusya'ya teslim edilmesinin olası olduğunu" kaydetmişti.

AB ile Türkiye ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimiz, Barış Pınarı Harekatı ve Libya konularında AB'nin aldığı kararlar ilişkilerimizi gerdi. Aramızda sorun haline gelen bu konularda iletişimimizi daha da artırmamız lazım. AB, tarafsız davranırsa, Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını garanti altına alacak bir işbirliği mekanizması üzerinde çalışabiliriz. Hep birlikte çalışabiliriz" diye konuşmuştu.