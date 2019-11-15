AA ve bakanlar eliyle yeni ‘başörtüsü’ provokasyonu

Karaköy’de bir kadının iki genç kıza saldırdığı görüntüler AA tarafından ‘Karaköy'de bir kadın, yanından geçen başörtülü kıza saldırdı’ şeklinde haberleştirdi. İçişleri Bakanı Soylu da saldırganın yakalandığını ‘Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı’ diye duyurdu.

İstanbul Karaköy’de bugün kaldırımda yürüyen iki genç kıza bilinmeyen bir nedenle bir kadın tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırının görüntüleri bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı olayı “Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, yanından geçen başörtülü kıza saldırdı” başlığıyla haberleştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıda bulunan kadının gözaltına alındığını “Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı” sözleriyle duyurdu.

Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 15, 2019

Saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Gamze İnce, saldırgandan şikayetçi oldu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı olayla ilgili Karaköy Polis Merkezi Amirliğinde ifade verdikten sonra basına açıklama yapmadı. AA’nın haberinde olayın tanıklarının ifadelerine de yer verilirken tanıkların saldırının “başörtüsü” nedeniyle yapıldığına dair bir ifadesi yer almadı.

Öte yandan Soylu’nun açıklamasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak” dedi.