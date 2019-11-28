900 bin kişi AKP'den istifa etti

Yargıtay verilerine göre AKP'nin 10 milyon 719 bin 234 olan üye sayısı 9 milyon 816 bin 987’ye gerilerken Yargıtay'ın istifaları sistemdeki yavaşlatmayla engellemeye çalıştığı ileri sürüldü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verilerine göre, AKP’nin 2017’de 10 milyon 719 bin 234 olan üye sayısı 9 milyon 816 bin 987’ye geriledi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, istifa etmek isteyenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu ancak Yargıtay’ın sistemindeki bilinçli yavaşlatma nedeniyle bunun rakamlara yansımadığını iddia etti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP’li Tekin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla siyasi partilerden istifa etmek isteyen vatandaşların işlemlerinin geciktirildiğini ileri sürdü.

AKP’den istifa etmek isteyen vatandaşların toplam sayısının bir buçuk milyonu geride bıraktığını ifade eden Tekin, “Yargıtay işlemleri yavaş ilerlediği için istifa ve üyelik düşürülmesi de frenlenmiş oluyor. Hızlandırsalar ortaya çıkacak rakama toptan baktığımızda şaşkınlık yaşayanlar olabilir” dedi.