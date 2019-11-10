'En büyük eseri' 10 gün kadar önce cumhuriyet fikri dışında her şeyin alkışlandığı bir günde kutlandı. Mustafa Kemal'i 81 yıl sonra saygıyla anarken kısa bir derlemeyi okurlarımızla paylaşıyoruz.

"En büyük eseri" 10 gün önce kutlandı. Cumhuriyet'in yıldönümü "cumhuriyet" fikri dışında her şeyin alkışlandığı, kutlandığı bir güne döndü.

Cumhuriyet, emperyalist işgale karşı verilen kurtuluş savaşının finaline indirgendi. Onun en büyük eserini, onun önemsediği tarihsel öneminden arındırmak için bir ayak oyunuydu bu. Öyle olunca arada Osmanlı'nın emperyalist dünyadaki son büyük meydan okuması olan Birinci Emperyalist Paylaşım savaşının cephelerindeki kahramanlıklar da işin içine katıldı.

Cumhuriyet Devrimi kutlamalarda yerini alamadı böylece.

Ağa, paşa, köylü, imam hep birlikte düşmanları nasıl kovduğumuz anlatıldı.

"En büyük eseri" böyle kutlanınca, yasının tutulduğu günde arabesk mesajlarla, artık alıştığımız iki yüzlülükle anılması kaçınılmaz: Mevlüt okutulacak.

Oysa anmanın anlamı bir kez daha anlamak ve anlatmaktan geçiyor. Ne ikiyüzlü efsane anlatıcılarının ne de devrimlerinden çok uzağa savrulmuş sadık takipçilerinin yapmayacağı bir şey.