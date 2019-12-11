7 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği okulun yöneticileri açığa alındı

Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın sınıfta yaşamını yitirdiği Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun yöneticileri açığa alındı.

Ankara Keçiören’de kantinden aldığı şırınga biçimindeki sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayıp fenalaştığı söylenen 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, okul yöneticilerinin açığa alındığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

“Mert Yağız Köksal’ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10’da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."