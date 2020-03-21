7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.

Çavuloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

Uçuş yasağı koyduğumuz bazı ülkelerdeki öğrencilerimiz de oradaki misyonlarımıza başvurarak, başkonsolosluklarımıza başvurarak tahliye talebinde bulundular.

Biz de bir çalışma başlattık, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’den öğrencilerimizi ülkemize getirme kararı aldık. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getireceğiz.

Tabi gelince de karantinaya tabi tutulacaklar. Sakarya ve Samsun’daki yurtlara yerleştirilecekler.