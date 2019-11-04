7 TİP'linin katili Abdullah Çatlı için 'iade-i itibar' talebi!

7 TİP’li öğrencinin katledildiği Bahçelievler Katliamı davasının sanıklarından olan ve adı birçok cinayetle anılan Abdullah Çatlı’nın kızı, babası için iade-i itibar istedi. Bununla da yetinmedi, 'Ben dilerim ki babaannem hayattayken her camiada, devlet kademesinde oğlunun kahramanlığını cadde isimlerinde, kitaplarda, milli destanlarda görsün' dedi.

7 TİP'li öğrencinin katillerinden olan Abdullah Çatlı için "anma" programı düzenlenirken, bir de "iade-i itibar" talep edildi.

Çatlı'nın kızı olan Gökçen Çatlı, “Ben dilerim ki babaannem hayattayken her camiada, devlet kademesinde oğlunun kahramanlığını cadde isimlerinde, kitaplarda, milli destanlarda görsün" derken, "Şayet kendisi hayattayken bu olmazsa ben biliyorum ki hepimizin gözü açık gidecek. Bizlerin vatanperverliği mazlumluk üzerine kuruludur. Bizler eğer devletimiz zora düşmeyecekse, eğer ona en ufak bir zeval gelmeyecekse, gelecekse de böyle bir talebimiz yok. Ama eğer devletimize zeval gelmeyecekse biz kahraman Abdullah Çatlı'nın iade-i itibarı zaten gönüllerimizde ama resmi iade-i itibarını talep ediyoruz" dedi.