7 Şubat MİT soruşturması için istenen cezalar belli oldu

MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki operasyonu yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesi hazırlandı.

İddianamede 34 kişi hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, şüphelilerin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, gizliliğin ihlali, nitelikli resmi belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

7 ŞUBAT'TA NELER YAŞANMIŞTI?

Tarihler 7 Şubat 2012'yi gösterdiğinde, Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya, üç kritik ismi ifade vermek üzere savcılığa çağırdı. Çağrılan isimler Oslo'da PKK ile masaya oturan ve Erdoğan'ın özel yetkili temsilcisi sıfatıyla orada bulunduğunu belirten MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'di. Davetin konusu ise, Oslo görüşmeleri ve PKK-MİT ilişkileriydi.

Fidan bu telefon sonrası Erdoğan'la görüştü ve "kesinlikle ifadeye gitmemesi" söylendi.

Cemaat-AKP arasında kamuoyuna yansıyan ilk büyük kriz olan 7 Şubat sonrası Erdoğan, MİT yetkililerinin soruşturulmasını kendi iznine bağlayan bir düzenlemeye imza atmıştı.