‘7 Şubat MİT kumpası’ iddianamesi kabul edildi

7 Şubat 2012’de MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu MİT yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yönelik ‘kumpas’ iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik operasyona ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.

İlk duruşmanın 22 Haziran'da yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 7 Şubat 2012’de emniyet ve yargıdaki “FETÖ” mensuplarının MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde “kumpas” hazırladıkları ve MİT’i “çözüm sürecinde yürütülen politikalardan dolayı PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi” gösterdikleri belirtildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 22 Haziran'da Silivri'de yapılmasına ve 3 Temmuz'a kadar sürdürülmesine karar verdi.

İddianame ekinde yer alan belgelerin devlet sırrı sayılmasına da karar veren mahkeme heyeti, bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti dışındaki kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetti.

Heyet ayrıca MİT Başkanlığı'na müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine oy birliğiyle karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Tarihler 7 Şubat 2012'yi gösterdiğinde, Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya, üç kritik ismi ifade vermek üzere savcılığa çağırdı. Çağrılan isimler Oslo'da PKK ile masaya oturan ve Erdoğan'ın özel yetkili temsilcisi sıfatıyla orada bulunduğunu belirten MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'ti. Davetin konusu ise, Oslo görüşmeleri ve PKK-MİT ilişkileriydi.

Fidan bu telefon sonrası Erdoğan'la görüştü ve "kesinlikle ifadeye gitmemesi" söylendi.

Cemaat-AKP arasında kamuoyuna yansıyan ilk büyük kriz olan 7 Şubat sonrası Erdoğan, MİT yetkililerinin soruşturulmasını kendi iznine bağlayan bir düzenlemeye imza atmıştı.