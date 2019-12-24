7 milyon kişiyi kurtardı: Hib aşısını geliştiren Dr. John Robbins hayatını kaybetti

Hib aşısını geliştiren Dr. John Robbinsy yaşamını yitirdi. Robbinsy'nin geliştirdiği aşıdan önce Hib bakterisi her yıl 400.000 çocuğun ölümüne neden oluyordu.

Türkiye dahil 180 ülkede kullanılan ve 1989'dan bu yana 7 milyon kişinin hayatını kurtaran Hib aşısını geliştiren Dr. John Robbinsy yaşamını yitirdi.

HER 20 ÇOCUKTAN BİRİ ÖLÜYORDU

Haemophilus İnfluenza tib b çocuklarda menenjite neden olan bir bakteridir. Ciddi derecede ölümcül olan menenjite yol açar.

Hastalığa yakalanan her 20 çocuktan birisi ölür, sağ kalan her beş çocuktan birinde de beyinde kalıcı hasar ya da sağırlık gelişir. Bu, antibiyotiklerin tam olarak etki edemediği bir hastalıktır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Dr John Robbins bu hastalığa karşı aşı geliştirmeden önce her yıl 400.000 çocuk Hib menenjitinden ölüyordu.

7 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HAYATINI KURTARDI

Aşı şu anda Türkiye’nin de içinde bulunduğu 180’den fazla ülkede uygulanıyor. ABD’deki Hib Menenjit sıklığı artık yılda yalnızca milyonda 1.

Dr. Robbins aşıyı 1989’da geliştirdiğinden beri 7 milyondan fazla kişinin hayatı kurtuldu.

Dr. Robbins ve hayat boyu çalışma arkadaşı Dr. Rachel Schneerson’un keşifleri şimdi Tifo, Boğmaca, ölümcül E. Coli, Clostridium Difficile ve şarbon aşılarını güçlendirmek için de kullanılıyor.

Dr. Robbins’in ölümünden kısa bir süre önce, Pakistan’da onun keşfini kullanarak geliştirilen bir tifo aşısı 10 milyon çocuğa uygulanmaya başlandı.

KEŞİFLERİNDEN HİÇ PARA KAZANMADILAR, BEDAVA OLMASINI İSTEDİLER

Pek çok aşı araştırmacısının aksine Dr. Robbins ve Dr. Schneerson keşiflerinden 1 Penny bile kazanmadılar. Patent almayı hiç düşünmediler.

Dr. Schneerson kamu parasıyla gerçekleştirilen bu keşfin tüm halka bedava ulaştırılması gerektiğini söylüyordu.

Kaynaklar

https://asi.saglik.gov.tr/liste/5-haemophilus-influenzae-tip-b-hib-hasta...

https://www.nytimes.com/2019/12/17/health/john-b-robbins-dead.html?smid=...