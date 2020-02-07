7 ilde operasyon: Doktor ve komiserler gözaltına alındı

İstanbul merkezli cemaat operasyonunda aralarında doktor ve polislerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü cemaat soruşturması kapsamında bu sabah 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ilde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 23 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında, 1 doktor, aktif görevde 3 komiser ve 3 komiser yardımcısı ile daha önceden meslekten ihraç edilen 9 komiser yardımcısının bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.