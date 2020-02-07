7 ilde operasyon: Doktor ve komiserler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü cemaat soruşturması kapsamında bu sabah 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
7 ilde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 23 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilenler arasında, 1 doktor, aktif görevde 3 komiser ve 3 komiser yardımcısı ile daha önceden meslekten ihraç edilen 9 komiser yardımcısının bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.