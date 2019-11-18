7 çocuğa şiddet uygulayan Darülaceze çalışanına ödül gibi ceza

Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı’nda kalan küçük çocuklara hastabakıcılar tarafından şiddet uygulandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kimsesizlere barınma ve bakım hizmeti sunmak amacıyla 1895 yılında kurulan Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı küçük çocuklara şiddet ve istismar iddialarıyla çalkalanıyor. Darülaceze’de kalan bir çocuğa hastabakıcı tarafından şiddet uygulanırken hastane doktoru küçük çocukta şiddete uğradığını gösteren belirtiler görmesi üzerine durumu kuruma bildirdi. Olayın ardından kurum içinde soruşturma başlatılırken Darülaceze’ye personel sağlayan ATM-GSM ADİ Ortaklığı isimli şirket iddialar üzerine kimsesiz çocuklara şiddet uygulayan personellerine sadece kınama ve ücret kesme cezası uyguladı.

BAŞKA BİRİMDE GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, şiddet uygulayan personelden H.M. isimli hasta bakıcıya “Geçirmiş olduğunuz soruşturma kapsamında konu ile ilgili olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştiniz. Yüksek Disiplin Kurulu’nun almış olduğu karara göre, izlenen kamera görüntülerinden bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklara ‘birden fazla defa’ kötü muamelede bulunduğunuzdan dolayı ücretinizden 1/8 oranında kesinti yapılmıştır. Ayrıca rapor gereği tarafınıza tevdi edilen görevi, gereğince yapmadığınızdan dolayı kınama cezası verilmiş olup ve tekrarı halinde iş akdiniz fesh edilecektir” denildi. Bahsi geçen hasta bakıcı H.M. daha sonra kurum içerisinde infiale yol açmaması için başka bir birimde görevlendirildi.

‘ÇOCUKLAR GÖNDERİLDİ’

Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı’nın başlattığı soruşturmada çocuklardan sorumlu hiçbir idareciye cezai işlem uygulanmazken sadece hastabakıcı ve memurların cezalandırıldığı belirtildi. Çocuklara şiddet uygulayan çalışanlara işe giriş süreçlerinde Darülaceze Başkan Yardımcısı Funda Ersin ve Özel Kalem Merve Çakır’ın referans olduğu öne sürülürken şirketin gönderdiği tebligatta yer alan kamera görüntülerinin kayıp olduğu ve kurumun olayın duyulmaması için çaba gösterdiği ifade edildi. Öte yandan şiddete uğrayan 0-6 yaş arasındaki 7 çocuğun da farklı yurtlara gönderildiği ve çocuk yuvasına ziyaretlerin de kaldırıldığı öğrenildi.