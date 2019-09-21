7 bin 597 şirket kapandı

Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.61 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,43 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.61 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,43 arttı.

Veriler, kurulan şirket sayısının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 azalarak 52 bin 474, kapanan şirket sayısı yüzde 5.59 artarak 7 bin 597 olduğunu gösterdi.

Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.61, kooperatif sayısı 4.30, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20.80 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,43 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50.90, kooperatif sayısında ise yüzde 47.73 düşüş gözlendi.