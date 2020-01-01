6 termik santralin faaliyetleri 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi. Toplam 6 termik santralin faaliyetleri durduruldu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. 2 üniteden oluşan 300 megavat gücünde faaliyette bulunan santralin kömür kazanları mühürlendi.

Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralin, Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ ALINCAYA KADAR...

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının ise"geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi. Özkan, yazılı açıklamasında, "vatandaşların sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerinin her türlü tedbiri aldığını" iddia etti.

Vali Özkan'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Bu çerçevede Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak, üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir" denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi.

Manisa Soma'daki termik santrale de bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vurulmuştu. Şimdiye kadar mühürlenen termik santral sayısı 6 oldu.