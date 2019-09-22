57 milyon TL borcu olan AKP’li belediyeden muhtarlara laptop hediyesi

Konya'daki AKP'li Meram Belediyesi Başkanı Mustafa Kavuş'un, muhtarlara ücretsiz olarak diz üstü bilgisayar dağıttı. Belediyenin eski başkanı Fatma Toru, 57 milyon TL borç olduğunu açıklamıştı.

Konya'nın Meram ilçesindeki muhtarlara ücretsiz diz üstü bilgisayar dağıtan AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, belediyeyi 57 milyon borç ile devraldığı iddia edildi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Kavuş, belediyenin borçlarına rağmen ilçeye bağlı 69 mahalle muhtarına ücretsiz diz üstü bilgisayar dağıttı. Yeni bilgisayarlarla hizmet verimliliğine teknolojik katkı sunduklarını söyleyen Kavuş, “En akılcı ve başarılı yönetim, muhtarlarla birlikte yürütülen çalışma tarzıdır” dedi.

Muhtarlar adına söz alan Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ise kendilerine Meram Belediyesi tarafından verilen bilgisayarlar sayesinde daha verimli çalışabileceklerini söyleyerek, “Başkanımız, ne zaman kapısını çalsak bize açtı. Her zaman yanımızda durdu. Bu bilgisayarlar da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bunun için Başkanımız Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BELEDİYENİN EN AZ 57 MİLYON BORCU VAR

31 Mart yerel seçimlerinde partisinden tekrar aday gösterilmeyerek koltuğunu Mustafa Kavuş’a devreden eski AKP’li Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, belediyenin borcunu 57 milyon TL olarak açıklamıştı.