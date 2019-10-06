5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan kişi gözaltına alındı

Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası 5 yaşındaki Ürdünlü bir çocuğa tokat atılması sosyal medyada büyük tepki topladı. Çocuğa tokat atan ve ifadesinin alınarak serbest bırakılan kişi, tepkilerin ardından tekrar gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı iddia edildi.

Tartışma devam ederken çocukların yanına gelen N.K. adlı kişi, 5 yaşındaki A.K.'ye tokat attı. Yere düşen çocuğun yanına gelen babası T.K. ile de tartışan N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

N.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından yeniden gözaltına alındı.

Ürdünlü ailenin N.K.'dan şikayetçi olduğu bildirildi.