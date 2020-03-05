5 ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

TSK, TÜİK tarafından ilan edilen nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını değiştirdi. Denizli, Kırşehir ve Dersim'in çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi. Denizli, Kırşehir ve Dersim'in çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı. Yapılan hesaplamaya göre İstanbul’un artan iki milletvekili sayısı 1’inci ve 3’üncü bölgelere yansıtıldı. 600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından Antalya’nın 16 olan vekil sayısı 17’ye, İstanbul’un 98 olan vekil sayısı ise 100’e yükseldi.