4 yılda 377 milyon lira kâr eden ÖSYM'nin Başkanı: Bütçe ortada, kâr etmiyoruz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav ücretleriyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden sınav başvuru ücretlerini düşürmesini istemişti.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılıyor, bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanıyor. Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar amacı güdülmüyor. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kar etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor” dedi.

“ÖSYM’nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 lira iken KDV dahil gideri 739 milyon 32 bin 142 liradır. Yani kurumun kar etmediği ortadadır” diyen Aygün şöyle devam etti:

“Tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan YKS ücretlerine 3 yıldır artış yapılmamıştır.”

ÖSYM UMUT TİCARETİNDEN 377 MİLYON LİRA KAZANMIŞ

ÖSYM’nin son 4 yılda Maliye Bakanlığı’na aktardığı toplam 'kâr' 377 milyon TL’ye ulaşırken bu adeta bir kutlama konusuna çevrilmişti. Oysa bu miktar umut ticaretinin 4 yıldaki boyutunu gösteriyor.

NE OLMUŞTU?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) sınav başvuru ücretlerini düşürmesini istemişti. Açıklamada yüzlerce vatandaşın KDK’ya başvurarak ÖSYM’nin yaptığı sınavların başvuru ücretlerinin yüksekliğinden şikâyet ettiği belirtilmişti.