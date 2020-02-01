4 ilde bin 555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da 4 ilde toplam bin 555 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle bin 555 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 337 yerleşim birimine ulaşım sağlanmıyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların ulaşımda özel araçlar yerine toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Van-Bahçesaray, Hakkari-Şırnak, Muş-Kulp, Muş-Hasköy, Hizan-Bahçesaray ve Yüksekova-Dağlıca yolları kapandı.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 600 köy yolunun kardan dolayı kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda bekletildiğini kaydetti.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle 311 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

HAKKARİ

Hakkari'de de kar, tipi ve çığ nedeniyle 95 köy, 212 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı 307 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, Çığlı köyü yakınında olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunu açmak için çalışma başlattı.