39 milyon 474 bin dekar tarım alanı ipotekli

Türkiye’de var olan toplam 266 milyon 766 bin 913 dekar tarım alanının 39 milyon 474 bin 630 dekarı ipotek altında bulunuyor. İpotekli alanların tarımsal üretimin yoğun olduğu yerler olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’deki toplam tarım arazisinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan 40 milyon dekar alanın “ipotekli olduğu” ortaya çıkarken, en çok ipotekli arazinin tarımsal üretimin de yoğun olarak gerçekleştiği Aydın, Manisa ve İzmir’de bulunması dikkat çekti. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, tarımsal üretimi fazla olan illerdeki çiftçilerin daha borçlu olduğunu belirterek “Bu durum tarımın içinde bulunduğu çıkmazı gösteriyor” dedi.

YÜZDE 15'İ İPOTEKLİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Türkiye’de var olan toplam 266 milyon 766 bin 913 dekar tarım alanının toplam 39 milyon 474 bin 630 dekarı ipotek altında bulunuyor. Başka bir deyişle tarım arazilerinin yaklaşık 15’i ipotekli durumda.

​Türkiye’de toplam tarım alanı parsel sayısı 36 milyon 905 bin 261 olurken; ipotekli parsel sayısı ise 2 milyon 979 bin 261 olarak hesaplanıyor. Tarım arazisine ait tapusu üzerinde ipotek konulan çiftçi sayısı 1 milyon 964 bin 665 kişiyle, 2 milyona dayanmış durumda.