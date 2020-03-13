Koronavirüs nedeniyle 39. İstanbul Film Festivali de ertelenen etkinlikler arasına katıldı.
Festivalden yapılan duyuruda İKSV'nin 10 - 21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin sunumları ise 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
Yapılan duyuru şöyle:
39. İstanbul Film Festivali ertelendi. pic.twitter.com/mVaQCcEeib
— istfilmfest (@ist_filmfest) March 13, 2020