39. İstanbul Film Festivali ertelendi

10 Nisan'da başlaması planlanan 39. İstanbul Film Festivali tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 13 Mart 2020 15:38

Koronavirüs nedeniyle 39. İstanbul Film Festivali de ertelenen etkinlikler arasına katıldı.

Festivalden yapılan duyuruda İKSV'nin 10 - 21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin sunumları ise 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Yapılan duyuru şöyle:

 

 