39. İstanbul Film Festivali ertelendi

10 Nisan'da başlaması planlanan 39. İstanbul Film Festivali tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle 39. İstanbul Film Festivali de ertelenen etkinlikler arasına katıldı.

Festivalden yapılan duyuruda İKSV'nin 10 - 21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin sunumları ise 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Yapılan duyuru şöyle: