33 yaşındaki hastane çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki hastane çalışanı Dilek Tahtalı koronavirüsten yaşamını yitirdi. Tahtalı'nın sekreter olarak çalıştığı hastanedeki işine geçtiğimiz haftalarda son verildiği ileri sürüldü, hastane ise iddiayı doğrulamadı.

İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 10 Mart 2020 tarihinde yakalandığı koronavirüs salgını hastalığına, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yenik düştü.

Gerçek Gündem'in haberine göre, yaşamını yitiren Dilek Tahtalı'nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olduğu ve 12 gündür karantinada tutulduğu öğrenildi. Tahtalı'nın ailesinin ise test sonuçları negatif çıktı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen hastane muayene formunda, 23 Mart 2020 tarihinde 33 yaşındaki Dilek Tahtalı için koronavirüs (Covid-19) tanısı konulmuştu.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen ölüm belgesine "Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)" yazıldı.

Dilek Tahtalı'nın ölümünün ardından İstanbul Beden Köylüler Sosyal Yardımlaşma Derneği cenazesinin memleketi Amasya'da Beden Köyü'nde yarın defnedileceğini duyurdu.

İKİ HAFTA ÖNCE İŞTEN ÇIKARILDI İDDİASI

Öte yandan soL'un edindiği bilgiye göre Dilek Tahtalı'nın amcası yeğeninin hastaneye yatmadan iki hafta önce, sekreter olarak çalıştığı Acıbadem International Hastanesi'ndeki işine son verildiğini söyledi. Tahtalı'nın KOAH hastası olduğunu belirten amca, işten çıkarıldıktan iki hafta sonra rahatsızlanan Tahtalı'ya Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirtti. Konuyla ilgili görüştüğümüz Acıbadem International Hastanesi halkla ilişkiler bölümü ise işten çıkarma iddiasını doğrulamadı. Konuya ilişkin hastane genel merkezinin bir açıklama yapacağı kaydedildi.