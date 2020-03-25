33 yaşındaki genç kadın koronavirüsten yaşamını yitirdi

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 10 Mart 2020 tarihinde yakalandığı koronavirüs salgını hastalığına, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yenik düştü.

Gerçek Gündem'in haberine göre, yaşamını yitiren Dilek Tahtalı'nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olduğu ve 12 gündür karantinada tutulduğu öğrenildi. Tahtalı'nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen hastane muayene formunda, 23 Mart 2020 tarihinde 33 yaşındaki Dilek Tahtalı için koronavirüs (Covid-19) tanısı konulmuştu.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen ölüm belgesine "Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)" yazıldı.

Dilek Tahtalı'nın ölümünün ardından İstanbul Beden Köylüler Sosyal Yardımlaşma Derneği cenazesinin memleketi Amasya'da Beden Köyü'nde yarın defnedileceğini duyurdu.