32 ihaleyi eşinin şirketine verdiği ortaya çıktı

TCDD tarafından Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi’nde Tesisler Kontrolörü olarak görevlendirilen Veysel Karani Babacan'ın, 1 milyon 584 bin 64 TL bedelindeki sinyalizasyon ihalesini eşinin üzerine kurulu paravan şirkete verdiği ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi’nde görevlendirilen Veysel Karani Babacan‘ın ihalede usulsüzlük yaptığı açığa çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, sinyalizasyon projesinde Tesisler Kontrolörü olarak görevlendirilen Babacan, Kamu İhale Kanunu’na (KİK) aykırı şekilde, 1 milyon 584 bin 64 TL bedelindeki 32 adet sinyalizasyon ihalesini, eşinin üzerine kurulu paravan şirkete verdi. Babacan, emekli olduktan sonra da bu şirketin başına geçti.

USULSÜZ ÖDEME

TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın soruşturma raporuna göre Babacan, Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi çerçevesinde 1. ve 3. Bölge Müdürlüğü mıntıkalarındaki açık ihale ve doğrudan teminle gerçekleştirilen 32 sinyalizasyon projesinin ihale, temin ve tatbikatında görevlendirildi. Bu projelere yönelik belgeleri hazırlayan Babacan, yüklenici firmaları iş ve imalatı ya eksik yaptığı veya hiç yapmadığı halde “Uygundur” şeklinde tutanak tuttu. Bu yolla yüklenici firmalara usulsüz ödeme yapıldı.

Babacan, sinyalizasyon projelerine ait dört açık ihalenin üçünde görevlendirilmesine, ihale komisyonuna üye sıfatıyla katılmasına rağmen eşi Sündüs Babacan’ın ortağı olduğu Raycan firmasının ihalelere katılmasına göz yumdu. Ayrıca 28 adet doğrudan temin işini eşinin firmasına verdi.

Babacan ifadesinde, Ulusal Sinyalizasyon Projesi kapsamındaki işlerin çok ucuza yapıldığını savundu. Babacan, “Hızlı tren projelerinden dolayı çok yoğun bir çalışma olduğunu, işlerin kısa sürede yapılması için üstten baskı yapıldığını, eşik değerin altındaki işlerin pazarlık usulü ihaleye çıkarıldığını, ihaleleri eşinin şirketinin aldığını” söyledi. Babacan, emeklikten sonra şirketin başına geçtiğini kabul etti. Eşi Sündüs Babacan da “Eşimin emekliliğine izin vermedikleri için şirketi benim üstüme kurdu. Emekli olduktan sonra şirketi devrettim” diye konuştu.

Babacan ve eşinin de aralarında olduğu 31 sanık hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Ekim’de görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Kararda, bu eylemlerin zimmet suçuna girebileceği belirtildi.