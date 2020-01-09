31 Mart seçimlerinde ‘usulsüzlük’ iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık kalmadı

AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ kaydedildiği iddiasına ilişkin açılan davada tutuklu sanık kalmadı.

AKP’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükçekmece’de "usulsüzlük" iddiasına ilişkin açılan davanın bugün görülen duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Özgür Samanlı tahliye edildi.

Büyükçekmece’de 31 Mart yerel seçimlerinde “sahte seçmen" kaydedildiği iddiasına ilişkin açılan davanın duruşması Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı’nın tahliyesine karar verdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün dahil 19 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına Samanlı’nın yanısıra, Akgün ile belediyenin başkan yardımcıları Başak Sancar ve Talat Üstündağ da katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün “Seçimlerle ilgili günlerce yapılan soruşturmada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şekilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor” dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı da “Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindirmeye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi’nde personel olarak çalışmaktır” dedi ve beraatını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak Samanlı’nın tahliyesine karar verdi. AKP’nin avukatlarının savunmalara karşı beyanlarda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

AKP, ilçede “usulsüz seçmen kaydı yapıldığı” iddiasıyla seçimin iptali talebiyle YSK’ya başvurmuş, YSK talebi reddetmişti.

