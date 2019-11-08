302 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Türkiye’nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya’da bu yılki orman yangınlarında 233 hektar (yaklaşık 302 futbol sahası) büyüklüğünde bir alan küle döndü.

Antalya'da 2019 yılı orman yangını bilançosu ortaya çıktı.

Bu yıl şimdiye kadar 193 yangın çıktı. Antalya’da bu yılki orman yangınlarında 233 hektar (yaklaşık 302 futbol sahası) büyüklüğünde bir alan küle döndü. Antalya’da 1 milyon 146 bin 62 hektar ormanlık alan var.

Yangınların 109’unun nedeni bilinmezken, 30’u yıldırım düşmesi, 28’i ihmal ve dikkatsizlik, 21’i kasıt, beşi de kaza sonucu çıktı.

Kentte yalnızca Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yangın çıkmadı. En çok orman yangını çıkan bölge, 37 yangınla Antalya merkez olarak kayda geçti.