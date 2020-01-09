300 ilkokul öğrencisi namaza götürüldü

Çekmeköy Müftülüğü, 300 ilkokul öğrencisini 'Yedi Yaşındayım, Namaza Başlıyorum' programı kapsamında öğle namazına götürdü.

Çekmeköy İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ''Yedi Yaşındayım, Namaza Başlıyorum'' programı kapsamında 300 ilkokul öğrencisi öğle namazına, camiiye götürüldü.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Camii'ne götürülen öğrencilerin yanı sıra veliler de programa katıldı.

Programın amacı ise ''Çocukları namaz kılmaya teşvik etmek” olarak açıklandı.

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencilerine “Gözümün Nuru Namaz” yazılı tişört ve tesbih dağıtıldı. Ayrıca kız öğrencilere başörtüsü, erkek öğrencilere ise takke verildi.

Söz konusu etkinliğe götürülen çocukların, dini kavramları algılamaları mümkün değil. Ayrıca pedagoglar, o yaşlardaki çocuklara verilen dini eğitimin çocuklarda kalıcı hasarlar bıraktığını dile getiriyorlar.