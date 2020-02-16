30 binin üzerinde yapı kayıt belgesi iptal edildi

İmar Barışı uygulaması kapsamında, mevzuata aykırılığı tespit edilen ve belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 30 binin üzerinde kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre "İmar Barışı" uygulamasında Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413 olurken, bu kapsamda ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin TL'ye ulaştı.

İmar Barışı'na başvuran illerin başında İstanbul gelirken, bu kenti İzmir ve Ankara takip etti.

Başvuruların ardından 81 ilde bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan başvurular incelemeye alınırken, bu kapsamda bugüne kadar yapı kayıt belgesi alınamayacak yapılardan olduğu için mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişinin belgesi iptal edildi.

Ayrıca belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin de yapı kayıt belgesi iptal oldu.