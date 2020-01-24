3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü.

Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü.

Rahibin, XI. Ramses döneminde yaşadığı biliniyor.

Antik Mısır'ın Waset şehrinde rahiplik yapan Nesyamun, şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.

SES YOLU 3 BOYUTLU YAZICI İLE KOPYALANDI

Bilim insanları, Nesyamun'un ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak günümüze taşıdılar.

Araştırmacılar çalışmaları neticesinde 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.

Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla, Nesyamun'un sesinden tüm cümleler elde etmeyi umuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Londra Üniversitesi, York Üniversitesi ve Leeds Şehir Müzesi tarafından yürütülen araştırma, Perşembe günü Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılardan York Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Joann Fletcher, "Sesi yeniden yaratma tekniği bize uzun zamandır ölü olan bir kişinin sesini yeniden duyma imkanı verdi" diyor.

Profesör Fletcher, yaptığı açıklamada, Nesyamun'un ölümden sonra sesinin duyulmasının hayattayken dile getirdiği isteklerinden biri olduğunu söylüyor.

"Tabutunda bu isteği yazılı. İstediği buydu" diyor. "Bir nevi bu dileğini yerine getirmiş olduk."

NASIL HAYATA DÖNDÜRDÜLER?

İnsanlarda sesin oluşması için akciğerlerden gelen havanın gırtlak, burun veya ağızda izlediği yol, ses yolu olarak biliniyor.

Bu ses, 'ses kutusu' olarak da bilinen gırtlakta üretiliyor, ancak, ses yolundan geçtiği zaman onu duymamız mümkün oluyor.

Nesyamun'un sesini hayata döndürebilmek için, onun ses yolunun birebir ölçüleri üç boyutlu yazıcıya yansıtıldı.

Ancak bu yöntemi kullanmak ancak bir insanın ses yolundaki yumuşak dokunun bozulmamış olması halinde mümkün olabiliyor.

Yumuşak dokunun bozulmadığı, bir CT tarayıcısıyla elde edilen veriler aracılığıyla teyit edildi.

Nesyamun'un mumyalanmış vücudunun iyi korunmuş olması, bu yöntemin uugulanmasına olanak sağladı.