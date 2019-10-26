'270 bin 548 kişi TOKİ'ye borçlu'

CHP Niğde Milletvekili Gürer’in TOKİ konut kredisi borcu olan kişi sayısına ilişkin soru önergelerine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 270 bin 548 kişinin TOKİ'ye borçlu olduğunu bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ülkemizde TOKİ konut kredisi borcu olan kişi sayısına, TOKİ'den alınan konutların borçlarına ilişkin 3 ayrı soru önergesine yanıt Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Yaptığı açıklamada, 270 bin 548 kişinin TOKİ'ye borçlu olduğunu belirten Kurum, "TOKİ'den 2015-2019 (Ağustos) yılları arasında konut alıp kredisini ödeyemediği için fesih ve iade süreci devam eden konut sayısı 959’dur. TOKİ tarafından 2002 yılından itibaren üretilmiş tüm konutlarımızdan 2015-2019 (Ağustos) tarihleri arasında devredilen konut sayısı 42 bin 744 adettir. TOKİ tarafından 2018 yılında 32 bin 392 konut ve 306 iş yerinin tapusu verilmiştir. TOKİ 35.04.2019 tarihi itibariyle 838 bin 274 adet konut uygulaması hayata geçirmiş ve bu konutlardan 726 bin 658'i satılmıştır. 2018 yılı itibariyle 12 bin 591 konut alıcıları tarafından devredilmiştir" dedi.

TOKİ 17 YILDA 845 BİN 972 KONUT YAPMIŞ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2002-2019 (Ağustos) yılları arasında 845 bin 972 konutun yapıldığını ve bunların 726 bin 477'sinin (yüzde 86,26) sosyal konut olduğunu açıklayan Kurum, "TOKİ'den 2015-2019 (Ağustos) yılları arasında konut alıp kredisini ödeyemediği için fesih ve iade süreci devam eden konut sayısı 959'dur. TOKİ tarafından 2002 yılından itibaren üretilmiş tüm konutlarımızdan 2015-2019 (Ağustos) tarihleri arasında devredilen konut sayısı 42 bin 744 adettir" ifadelerini kullandı.

'DEVREDİLEN KONUT SAYISI 12 BİN 591'

Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borcu bulunan kişi ve konut-iş yerinin toplam sayısını 270 bin 548 olarak açıklayan Bakan Kurum, "TOKİ tarafından 2018 yılında 32 bin 392 konut ve 306 iş yerinin tapusu verilmiştir. TOKİ 35.04.2019 tarihi itibariyle 838 bin 274 adet konut uygulaması hayata geçirmiş ve bu konutlardan 726 bin 658'i satılmıştır. TOKİ'nin satışa sunduğu alt gelir grubuna ait konutlar borç bitimine kadar, orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise teslim tarihinden bir yıl sonrasına kadar devir yasağı bulunmaktadır. 2018 yılı itibarimle 12 bin 591 konut alıcıları tarafından devredilmiştir" dedi.

'270 BİN 548 KİŞİ TOKİ’YE BORÇLU'

Toplu Konut İdaresi Başkanı’na (TOKİ) borcu bulunan kişi/konut-işyeri sayısını 270 bin 548 olarak açıklayan Bakan Kurum, "TOKİ tarafından 2018 yılında 32 bin 392 konut ve 306 iş yerinin tapusu verilmiştir" diye konuştu.