27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Bursa'daki bir ortaokulda yayılan kötü kokunun ardından 27 öğrenci ile 1 öğretmen nefes darlığı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu’nda kaynağı belirlenemeyen kötü kokunun çevreye yayılmasının ardından 27 öğrenci ve 1 öğretmen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Nefes darlığı ve kusma şikayetlerinin ardından okul yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Rahatsızlanan öğrencilerden 9’u Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne, 10’u Bursa Şehir Hastanesi’ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler evlerine gönderildi.