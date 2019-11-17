26 mesleğe belge zorunluluğu getirildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini, söz konusu mesleklerde yeterlilik belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yeni uygulama ile bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e yükseltildiğini belirterek şunları söyledi:

"Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörü, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Deri İşlenti Operatörü, Liman Forklift Operatörü, Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elemanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işverene veya işveren vekiline, tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir."

Tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından alınmış diplomaya sahip olmaları gerektiği, bu üç belge dışındaki belgelerin, belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını kapsamadığı belirtildi.