25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Gelecek ay yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 25. İzmir Kitap Fuarı yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Sözcü'den Sercan Meriç'in haberine göre, salgın nedeniyle fuarın belirlenen tarihte yapılmayacağı öğrenildi. TÜYAP’tan alınan bilgiye göre, fuarın önümüzdeki Haziran ayında yapılması gündemde…

Fuarın 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Kültürpark – Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda yapılması planlanıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bakanlığa bağlı genel müdürlüklerle ilgili etkinlik ve organizasyonların Nisan ayının sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu açıkladı.