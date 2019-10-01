25 çocuğa cinsel istismar davasında yayın yasağı kalktı

Antalya’da 25 öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen M.A.K, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Köksar’ın tahliye talebini reddederek davaya ilişkin yayın yasağını da kaldırdı.

Antalya Kepez’de bulunan Kuzeyyaka Mahallesi’ndeki bir ilkokulda yaşanan istismar olayına yönelik 2018 yılında başlayan dava devam ediyor. Davada tutuklu yargılanan öğretmen M.A.K, dün 25 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıktı.

Sanık K, Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alınan öğrenci A.B nin "Masasında cinsel organımı ellemeye çalıştı" ifadesini reddetti. Duruşmada şahit olanak dinlenen hizmetli Zehra Gökdemir, sınıfa sık sık girdiğini ve cinsel istismara şahit olmadığını belirtirken mahkeme başkanı, “Orası sınıf ve ders işleniyor, kaç kez sınıfa giriyor olabilirsin ki..." dedi.

'ÇOCUKLARDA TRAVMA TESPİT ETTİM'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce görevlendirilen Psikolog Sibel Parlak ise çocuklarda cinsel istismara bağlı travma tespit ettiğini söyleyerek, "Çocuklar sınıf öğretmenleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlattı. Bilimsel olarak çocuklar bu yaşta cinsel istismara ilişkin bu kadar detaylı yalan söylemiyor" dedi. Parlak, çocuklarda travmaya bağlı gece işeme, sık sık iç çamaşırı değiştirme, suçluluk gibi birçok sorun yaşandığını anlattı. Mağdur ailelerin avukatları da okul idaresinin aileye haber vermediğine dikkati çekti.

YAŞANANLARI UNUTAMAMA KAYGISI

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Psikolog Rüya Acar da görüştüğü bütün öğrencilerde cinsel istismara bağlı travma tespit ettiğini ifade etti. Acar, çocukların kendisine, "Öğretmen bizi masanın etrafında topluyordu ve cinsel tacizde bulunuyordu" dediğini aktardı. Psikolog Acar, tespitlerini şöyle özetledi:

"Çocuklara tutmaları gereken büyük bir sır verilmiş. Fakat cinsel eğitimi olmayan çocuklar bu sırrı tam olarak kavrayamamış. Öğretmen tarafından bu konuda konuşmamaları tembih edilmiş. Öğretmen çocuklara ‘Sınıfta olanlar anne ve babaya söylenmeyecek, evdeki televizyonun kırmızı noktasından sizi izliyorum’ demiş. Çocuklarda yaşananları unutamama kaygısı vardı.”

‘ÇOCUKLAR İNTİKAM ALIYOR’ İDDİASI

Sanığın kızı T.K. ise babasının suçsuz olduğunu belirterek, iddiaların nedeninin çocukların hayal gücü olduğunu savundu. Köksar, çocukların not kaygısı ve disiplinli davranışlarından kaynaklı, babasından intikam aldığını öne sürdü.

Mahkeme, daha önce alınan yayın yasağını kaldırdı, sanığın tutuklu yargılanmasına hükmederek davayı 25 Kasım’a erteledi.