25 barodan ortak açıklama: Tarihin en ağır yargı krizini yaşıyoruz

25 Baro ortak açıklama yayımladı. Baroların ortak bildirgesinde 'Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır. Mahkemeler verdikleri kararlar sonrasında dağıtılmakta, karar veren yargıçlar hakkında henüz imzalarının mürekkebi dahi kurumadan soruşturmalar açılmakta, yargıç bağımsızlığı ilkesi her geçen gün yeni bir örnekle ihlal edilmektedir' denildi.

soL - Haber Merkezi