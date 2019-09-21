'21 tanık ifadelerini değiştirdi, bugün Leyla yeniden katledildi'

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada 21 sanık ifadelerini değiştirdi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Van, Ağrı ve Erzurum barolarıyla çocuklar için topyekun Ağrı'da olduklarını belirtti.

Leyla'nın herkesin çocuğu olduğunu ve 21 tanığın ifadesini değiştirerek bir kez daha Leyla'yı katlettiğini söyleyen Özkan, şöyle konuştu: "Biz Leyla kızımıza söz verdik. O bugün burada aramızda değil ama o hepimizin çocuğu. Anne bugün konuşamadı. Çok acı çektik çünkü çok ağır bir durumdu. Mahkeme başkanı anneye şu kelimeyi söyledi, 'korkacak neyin var artık konuş, lütfen söyle evladın gitmiş' anne de '6 çocuğum daha var' dedi. Anne mahkeme boyu ağladı. Allah'a sığındı dua etti. Bütün mahkeme boyunca dua etti. Biz ne olduğunu çok iyi biliyoruz."

Özkan, gerçekleri bilmekle adaleti sağlamak arasında fark olduğunu belirterek, kirli sırların açığa çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Bugün avukatın çocuğu savunamadığını aktaran Özkan, "Çünkü dün aile mahkemesi kuruldu ve bir karar verildi ama ne yazık ki bu karar sonucunda bugün çocuğumuzu savunacak bir avukat yoktu ama bugün biz ses olduk. Mahkeme heyeti müthiş bir direnç gösterdi" diye konuştu.

Özkan, şunları kaydetti: "21 tanık ifadelerini değiştirdi. Aslında bugün Leyla yeniden katledildi. Leyla'yı yeniden katlettiler. Leyla için konuşmaları gerekiyordu. Adalet gerçekleri içerir. Biz çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda bugün Yusuf Aydemir'in de tutukluluğunun haberini aldık. Hiçbir tehdit hiç kimseyi yıldıramaz. Adaleti asla yıldıramaz. Biz Türkiye'nin her yerindeki çocuklarımız için mücadelemize devam edeceğiz. Leyla için burada daha kalabalık olacağız. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Birlikteliğimiz çocukların kurtuluşu olacak. Herkese çağrımdır. Davada burada olun. Tüm barolara çağrımdır davada burada olun. Çocuklar için daha kalabalık olacağız ve Leyla'nın orada kemikleri sızlamayacak. Suçluların kemikleri sızlayacak."

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise sanıklar, tanıklar ve Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in mahkemede tiyatro sergilediğini dile getirdi. "Kol kırılır yen içinde kalır" ata sözünü yıkacaklarını söyleyen Ceylan, şöyle devam etti: "Biz geçen yıl Leyla kızımızın taziyesine gittiğimiz zaman Leyla kızımıza bir söz verdik. 'Biz senin davanı takip edeceğiz' diye. Bugün burada bir tiyatro ortaya konuldu. Tanıklar, sanıklar ve hatta Leyla'nın babası da dahil buna. Bir tiyatro oyunu ortaya koydular ama çelişkili ifadeler vardı. Mahkeme heyetine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün bir tutuklama daha eklendi. Bir amca daha tutuklandı. Toplumun vicdanı olarak bir yerde rahatladık. Çünkü korkuyorduk. Bütün ifadeler değişmişti ama mahkeme heyeti bu ifadelere uymadı. Gereğini yaptı şimdilik. Geleceğiz muhakkak. Bizim dernek olarak hiç sevmediğimiz 'Kol kırılır yen içinde kalır' ata sözünü yıkacağız."

MAHKEMEDE NELER YAŞANDI?

Dosya kapsamında savcılık ve kolluk kuvvetlerine ifade veren 21 tanık mahkemede ifade değiştirdi.

Salonda sık sık tanıkları yalan beyan konusunda uyaran mahkeme başkanı, zaman zaman tanıkların hatırlayamadıklarını ileri sürdükleri ifadeleri tekrar yüzlerine okudu.

Uyarılara rağmen daha önce verdikleri ifadeleri yalanlayan tanıklar ile mahkeme başkanı arasında sert tartışmalar yaşandı.

Mahkeme başkanın söz verdiği anne Şükran Aydemir ise yapanları önce Allah'a, sonra devletin adaletine havale ettiğini belirtti.

Aydemir, "Kızımı kaç kere öldürdüler bilmem. Aç bıraktılar, soydular. Allah kabul etmesin" dedi.

Mahkeme başkanının "korkma, artık senden neyini alacaklar." sözü üzerine anne Aydemir, "6 çocuğum daha var" diyerek susma hakkını kullanacağını dile getirdi.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu da belirten Aydemir, gözü yaşlı şekilde duruşmayı takip etmeye devam etti.

Duruşmada söz alan baba Nihat Aydemir, olay günü ve sonrasında yaşananları anlattı.

Bazı tanıkların kendisiyle ilgili ifadelerini de yalanlayan Aydemir, kardeşleri ve sanık B.D. ile herhangi bir husumetinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının sanıklardan şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine şikayetçi olmadığını söyleyen Aydemir, ancak davayı takip etmek istediğini kaydetti.

Yakınlıkları nedeniyle bazı tanıkların da geri çekildiği duruşmada, baba Nihat Aydemir'in şikayetçi olmaması nedeniyle aile avukatı davadan çekildiğini bildirdi.

MAHKEMEDEN KARAR

Sanık Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'in de tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Ayrıca dosya kapsamında tanık olarak bugün dinlenmesi gereken 8 kişinin, gelmemeleri nedeniyle bir sonraki duruşmaya zorla getirilmeleri kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, tanıklardan savcılık ve kolluk kuvvetlerinde verdiği ifadelerine bağlı kalmayan Ç.K, E.D. ve Y.A. hakkında da Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına "yalan beyan" dolayısıyla suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.