2020 yılı bütçesi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda 9 Aralık Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri dün tamamlandı. Saray'a 3 milyar lira, Diyanet'e 11,5 milyar lira ödeneğin öngörüldüğü bütçe görüşmelerinde milyonlarca çalışanın ücreti gerçekleşen enflasyona göre değil enflasyon hedeflerine göre belirlenecek.

TBMM Genel Kurulu’nda 9 Aralık Pazartesi günü başlayan ve 12 gün süren 2020 yılı bütçe görüşmeleri dün tamamlandı.

Meclisten geçen 2020 yılı bütçesine göre, Saray'a 3 milyar lira, Diyanet'e 11,5 milyar lira ödenek verilecekken, milyonlarca çalışanın ücreti gerçekleşen enflasyona göre değil enflasyon hedeflerine göre belirlenecek.

2020 Mali Yılı bütçesinde öne çıkanlar şöyle:

Saray'a 3 milyar lira, Diyanet'e 11.5 milyar lira ödenek verilecek.

Kamu özel işbirliği projeleri ile yapılan köprüler, tüneller, otoyol ve şehir hastanelerine 18.9 milyar TL ödenecek.

Bütçede MEB'in yatırım projelerine ayrılan pay yüzde 4,65'e düştü.

139 milyar lira faiz ödemesi yapılacak.

Hazine, 154,1 milyar TL borçlanacak.

Toplam vergi gelirlerinin yüzde 33’ü dolaysız vergilerden, yüzde 67’si dolaylı vergilerden toplanacak.

Milyonlarca çalışanın ücreti gerçekleşen enflasyona göre değil enflasyon hedeflerine göre belirlenecek.