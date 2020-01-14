2019'da ultra lüks araç satışı devam etti

Geçtiğimiz yıl ultra lüks araçları içeren F segmentinde sadece yüzde 1,4 azalış oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2 bin 946 adet araç satıldı.

Geçen yıl binek ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,85, daha çok makam araçlarını içeren E segmentinde satışlar yüzde 32,9 daralırken ultra lüks araçları içeren F segmentinde sadece yüzde 1,4 azalış oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, F segmenti olarak tanımlanan ultra lüks araçlardan geçtiğimiz yıl 2 bin 946 adet araç satıldı.

2019’da E ve F segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı. Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında, geçen yıl en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu. BMW’yi, 2 bin 800 ile Mercedes-Benz, 2 bin 13 ile Volvo, 1760 ile Audi ve 1371 ile Land Rover takip etti.

Söz konusu dönemde E ve F segmenti toplamında Porsche 361, Jaguar 233, Jeep 95, Toyota 84, Volkswagen 48, Ford 10, Lexus 62 ve Alfa Romeo da 19 araç sattı.

F segmentinde Land Rover’ın Range Rover Sport modeli 328 adet satışla lider olurken, BMW X5 255 adetle ikinci ve Land Rover’ın Range Rover modeli de 173 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Audi’nin Q7 modeli 163 ve Mercedes-Benz S serisi de 141 adet satıldı.

Türkiye’ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin, geçen yıl 18 otomobil sattı. Geçen yıl Bentley 9, Ferrari 20, Lamborghini 9 ve Maserati 45 araç sattı.