2019'da trafik kazalarında 2 bin 524 kişi yaşamını yitirdi

2019 yılında trafik kazalarında 2 bin 524 kişi yaşamını yitirdi, 285 bin 638 kişi de yaralandı.

2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 524 kişi yaşamını yitirirken, 285 bin 638 kişi yaralandı. Bir yıl boyunca sürücülere toplam 5,6 milyar TL ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, 418 bin 488 trafik kazası meydana geldi.

Kazalardan 179 bin 751'ine sürücü kusuru sebep olurken, 18 bin 40 kazaya yaya, 4 bin 149 kazaya araç, bin 43 kazaya yol, 2 bin 571 kazaya ise yolcu kusuru sebep oldu. Yıl boyunca meydana gelen kazalardan 4 bin 655'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 691 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 334 sürücü ise yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

Ankara'da 110, Bursa'da 68, İstanbul'da 128 ve İzmir'de 129 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

5,6 MİLYAR LİRA CEZA

2019'da ülke genelinde 16 milyon 844 bin 43 sürücü ve yayaya 5 milyar 654 milyon 716 bin 259 TL ceza kesildi. Cezalardan 3 milyar 810 milyon 253 bin 920 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Geçen sene alkol alıp direksiyona geçen 181 bin 706 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı.

Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 412 bin 586 araç ise trafikten men edildi.