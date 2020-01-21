2019'da 899 şirket konkordato ilan etti

Konkordatonun 2019 karnesi ortaya çıktı. 2019 yılında 899 şirket konkordato ilan etti.

Ticaret Sicili Gazetesi'nden derlenen verilere göre 2018 yılının tümünde bin 94 olan konkordato sayısı 2019 yılında 899 oldu.

2018 Ocak ayında konkordato sayısı sadece birdi. Şubat'ta üç konkordato ilanına çıkılırken, Mart’ta böyle bir talep olmadı. 2018 Nisanı'ndaki yedi konkordatodan sonra sayılar büyümeye başladı.

DW Türkçe’den Erdal Sağlam’ın haberine göre, 2018 yılı Mayıs ayında 28, Haziran'da 34, Temmuz'da 35, Ağustos'ta 46, Eylül'de 73 konkordato sayısına ulaştı. Kur patlamasının piyasalarda etkisinin görülmeye başladığı Ekim 2018'de 252, Kasım'da 336, Aralık'ta 279 şirket konkordato ilan etti.

2018 Aralık'ta yasal düzenleme yapıldı ama 2019 Ocak ayında fazla etkili olmadı, konkordato sayısı 188'e ulaştı. 2019 Şubat ayında 78, Mart'ta 88, Nisan'da 56, Mayıs'ta 44, Haziran'da 44 konkordato ilan edildi. Temmuz'da 86, Ağustos'ta 78, Eylül'de 79 konkordato kaydedildi.

2019'un son üç ayında ise Ekim'de 51, Kasım'da 59, Aralık'ta 48 konkordato ilanı gerçekleşti. Böylece 2019 konkordato sayısı 899'a, son iki yıldaki toplam konkordato sayısı da bin 993'e ulaştı.

201 ŞİRKET İFLAS ETTİ

Konkordato ilan eden toplam bin 993 şirketin bin 236'sı Limited şirket, 622'si Anonim şirket statüsünde. 129 gerçek kişi ticari işletmesi konkordato ilan ederken, üç kollektif şirket ve üç kooperatif de aynı yola başvurdu.

Başvuruları kabul edilip konkordato için geçici süre verilen bin 993 şirketten bin 061'inin geçici mühlet süresi uzatılırken, 257 şirketin geçici süre talebi ise mahkemelerce reddedildi. Geçici mühlet verilen şirketlerden bin 243'ü için kesin mühlet verilmesi kabul edildi. 56 şirketin kesin mühlet uzatımına gitmesi kabul edilirken, 74 şirketin ise kesin mühlet uzatım talebi kabul edilmedi.

Konkordato talebi kabul gören şirketlere önce geçici mühlet veriliyor, bir ilerleme görülürse geçici mühlet uzatılıyor. Bu süre içerisinde konkordato ilan eden şirketler, alacaklılarıyla pazarlık yapıp ödemelerini gerçekleştirmek için süre kazanıyorlar.

Geçici mühlet ya da kesin mühlet sürecinde gelişme kaydetmeyen şirketlerin ise konkordato süreci mahkeme tarafından bitirilip, şirkette iflas aşamasına geçiliyor. İşte son iki yıl içinde konkordato ilan edip de olumlu sonuçlanmayan 201 şirketin iflasının istendiği görülüyor.