2019 'Aratos Ödülleri' sahiplerini buldu

Bu yıl 8. kez gerçekleşen 'Aratos Ödülleri', 'Kültür - Sanat' ve 'Emek' olmak üzere iki ayrı kategoride verildi.

Adını Antik Çağ’dan yaşamış Tarsuslu filozoftan alan Aratos Dergisi, 16. yılını geride bırakırken 2019 “Aratos Ödülleri” de sahiplerini buldu.

“Kültür-Sanat” ve “Emek” olmak üzere iki dalda verilen ödül töreni Aratos Kültür Sanatevi’nde gerçekleşti. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu 2019 Aratos Ödülleri için, “Aratos Kültür-Sanat Ödülü” Mersin’den eğitimci, heykeltıraş ve ressam Hasan Canel’e, “Aratos Emek Ödülü” ise Adana’da çıraklığından bu yana binlerce sinema afişi, yüzlerce film biriktirerek bir Sinema Evi oluşturan Sabri Şenevi’ne verildi.

Tören öncesinde, Aratos Felsefe Okulu’nda Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Sofu “Dil Felsefesi”, Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Candan Ülkü’nün sunduğu “Sanatın Felsefesi: Resim ve Heykele Bakış” konulu dersler yapıldı.

Sanatevi'nde yapılan iki felsefe dersinden sonra derginin, 2011’de başlattığı ödül geleneği sürdürülerek 2019 yılı Aratos Ödülleri verildi. Aratos Ödülleri töreninde, "Aratos Kültür Sanat" ödülünü Prof. Dr. Hatice Sofu, Mersinli Heykeltıraş Hasan Canel’e takdim etti. Sinema emekçisi Sabri Şenevi de “Aratos Emek” ödülünü Prof. Dr. Candan Ülkü’nün elinden aldı. 2019 Aratos öÖdüllerini alan Hasan Canel ve Sabri Şenevi, yaptıkları kısa konuşmada ödüle layık görülmelerinden dolayı Aratos Kültür Sanatevi’ne teşekkür etti.

Ödül töreninde Aratos Dergisi Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tarsuslu filozof Aratos’un ışığı, doğduğu topraklara iki bin yıl aradan sonra bir kez daha düştü. Tarsuslu bir bilgenin adıyla çıktık yola. Aratos dedik adına. Aratos’un adını taşıyan dergimiz ilerici, aydınlanmacı ilkeleriyle 16 yaşındadır şimdi. Aratos dergisi, aydınlanma çabasıyla üretti, paylaştı ve çoğaldı. Yönümüz belli yolumuz açıktır. Kültür yaşamımıza Aratos’u kazandırmaktan ve toplum için güzel şeyler yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Aratos Ödülleri de bu topraklarda kültür ve sanata emek vermiş insanlara bir vefadır. Ödül alan bu güzel insanları kutluyorum."

Daha önce verilen Aratos ödülleri:

2011 yılı “Aratos Ödülü” Çağrışım Tiyatrosu yönetmeni Nihat Çapar (Tarsus)

2012 yılı “Aratos Ödülü” “Ahmet Bağ-Cumali Balcı Resim Atölyesi” (Tarsus)

2013 yılı “Aratos Ödülü” uygun aday bulunmadığı için verilmedi

2014 yılı “Aratos Ödülü” Arkeolog Hüseyin Adıbelli-Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir)

2015 yılı “Aratos Ödülü” Yazar Remzi Karabulut (Tarsus)

2016 yılı “Aratos Kültür Sanat Ödülü” Ankara Ekin Tiyatrosu yöneticisi Faruk Güvenç

2016 yılı “Aratos Emek Ödülü” DİSK’li sendikacı Nihat Göküş (Tarsus)

2017 yılı “Aratos Kültür Sanat Ödülü” İbrahim Çenet (Osmaniye)

2017 yılı “Aratos Emek Ödülü” Dr. Haluk Bozdoğan (Tarsus)

2018 yılı “Aratos Kültür Sanat Ödülü” Mersin Tiyatro Derneği (METİD)

2018 yılı “Aratos Emek Ödülü” Gazeteci Yakup Boncuk (Tarsus)

Tarsus’ta 2004 yılında yayın hayatına başlayan Aratos Dergisi, 16 yılda 95 sayı yayımlandı. Aratos Yayınları adıyla 43 kitap çıktı. 2015 yılından bünyesinde felsefe okulundan, tiyatro akademisine, sergilerden, yazar imza günü ve söyleşilerine, sinemadan tarih-doğa gezilerine kadar pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği bir sanatevine dönüştü.