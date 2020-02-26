2. Abdülhamid'in tahtını 100 bin liraya sattılar

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı 2. Abdülhamid'in tahtı 100 bin liraya satıldı.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satışa çıkarılan antika eşyalar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Abdülhamid Han'ın tahtı da yer aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi de olan yazar ve antikacı Nilgün Şensoy, koleksiyonunda yer alan tahtı yurt dışına çıkarılmaması şartıyla 100 bin TL'ye satışa çıkardı.

Ermeni ustalar Hapet ile Nezeren kardeşler tarafından yapılan Abdulhamid Han'ın tahtını Maxam Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karakeçili satın aldı. Nilgün Şensoy, taht hakkında şunları söyledi; "Manevi değeri çok yüksek bir parçaydı ve aslında fiyatı da çok yüksek olmalıydı, fakat benim satış gayem ticari amaçlı değildi, evimi müze havasından biraz çıkarmak istiyordum, tabii ki bunu yaparken doğru adrese de gitmesini istiyordum."