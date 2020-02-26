17 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasını haberleştiren Barış Terkoğlu'na para cezası

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'na 17 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismarını haberleştirmesi üzerine 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle para cezası verildi.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Elazığ’da 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasını haberleştiren Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’na "soruşturmanın gizliliğini ihlalden" 6 bin 80 TL para cezası verdi.

17 yaşındaki F.Y., cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle eski Alperen Ocakları Başkanı E.Y.Ö ve birçok ocak üyesi hakkında şikâyette bulunmuştu. Odatv, F.Y.’nin ifadesindeki darp, tehdit, gasp ve zorla alıkoyma iddialarını haberleştirmişti.

Ayrıca Elazığ 1. Sulh Ceza Hâkimliği haberlere erişim engeli getirmişti. Odatv avukatları verilen cezayı temyize götürdü.