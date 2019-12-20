15 Temmuz'dan bu yana TSK'dan ihraç edilen asker sayısı belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'daki FETÖ ihracı sayısı 18 bin 500'e yükseldi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana TSK'da toplam 18 bin 500 askeri ve sivil personel hakkında ihraç işlemi yapıldı.

18 Temmuz 2018 itibariyle kaldırılan olağanüstü hal uygulamasının ardından 7145 Sayılı Kanun çerçevesinde bakan onayına bağlanan ihraç mekanizması kapsamında son bir buçuk yılda 'FETÖ’den ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 990 oldu.

Cemaat ile bağlantının tespitinde Kara Kuvvetleri Adli İdari Durum Değerlendirmesi (KAİDE) sistemini uygulayan Kara Kuvvetleri Komutanlığında, OHAL sonrası toplam bin 480 personel hakkında ihraç kararı uygulandı. Kara Kuvvetlerinde ayrıca, 85 personelin rütbesi geri alındı.