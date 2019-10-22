15 Temmuz'dan beri firari olan eski Ergenekon savcısı yakalandı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden beri aranan ve 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla gıyabında yargılanan eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da yakalandı.

"FETÖ" üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden beri aranan eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul Esenyurt'ta jandarma tarafından yakalandı. HSK'nin kararıyla meslekten ihraç edilen Dalkuş ''suç uydurmak'', ''görevi kötüye kullanmak'', "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından gıyabında yargılanıyordu. Dalkuş hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde görülen son duruşmada kırmızı bülten çıkarılmıştı. Dalkuş hakkında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de yakalama kararı bulunuyordu.