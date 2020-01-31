15 Temmuz'da yaralanan Servet Acun: İnsanlar bana ‘geçmiş olsun’ demiyor, ‘kaç para aldın’ diye soruyor

15 Temmuz'da ölen ve yaralananlar için yapılan kampanyalarda toplanan paraların akıbeti bilinmiyor. 15 Temmuz'da yaralanan isimlerden olan Servet Acun, 300 milyon liranın üstünde olduğu daha önce açıklanan bağışlardan çoktan umudu kestiğini söylerken, kendilerine söz verilen maaşın da verilmediğini dile getirdi.

15 Temmuz'da yaralanan ve "gazi unvanı" verilen isimlerden olan Servet Acun, kendilerine verildiği sanılan maaşlara ve kendileri üzerinden toplanan bağışlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medyascope'tan Cansu Şimşek'e konuşan Acun, "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz gazisiyim. O gece sokağa çıkan hiç kimse AK Parti’nin militanı değildi” derken, Bakanlardan, dernek başkanlarından ve bürokratlardan 15 Temmuz sonrası birçok söz verildiğini dile getirdi.

15 Temmuz'da yaralanan birçok kişinin kendilerine bağlanacağı söylenen maaşlar için "ha ödendi ha ödenecek" diye beklediğini aktaran Acun, “İnsanlar bana geçmiş olsun diyeceklerine, ‘sen ne kadar aldın’ demeye başladı” ifadesini kullandı.

Servet Acun, 300 milyon liranın üstünde olduğu daha önce açıklanan bağışlardan çoktan umudu kestiğini, sadece maaşını istediğini dile getirdi.

"15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri" daha önce 23-24 Ocak’ta bir eylem düzenleyeceklerini açıklamış ancak daha sonra vazgeçmişlerdi.