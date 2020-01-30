15 Temmuz'da Erdoğan'ın yanında olan isim: AKP'li yöneticiler Erdoğan'ın telefonunu açmadı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı’nda karşılayan isim olan dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, darbe girişimi sırasında ülkeyi yönetenlerin ve AKP yöneticilerinin Erdoğan'ın telefonlarını açmadığını, önemli bir kısmının ortadan kaybolduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isim olan dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Selim Temurci, 15 Temmuz darbe gecesi ülkeyi yönetenlerin ve AKP’lilerin Erdoğan'ın telefonlarını açmadığını söyledi.

“O gece bu ülkeyi yöneten insanların önemli konumda olan birçok insanın Cumhurbaşkanı açıklama yaptıktan sonra telefonunu anca açtığını bilen birisiyim. Türkiye’nin yönetiminde ve partinin yönetiminde yer alan birçok isimden bahsediyorum" diyen Temurci, "Sabah namazına kadar çıkamayanları biliyorum. Bu suç değildir ama ülkeye yönetenler açısından büyük bir travmadır. Bizi üzen durum o gün olması gereken yerde olmayan ağzı laf yapmayan adamların daha sonra şehitlerimizin kanları üzerinden kendilerine makam ve mevki devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Cumhurbaşkanı bunun hesaplamasını asla yapmadı. Yapmadı demiyorum asla yapamadı diyorum" ifadesini kullandı.